O morador de rua Givaldo Alves de Souza, 48 anos, de Planaltina (DF), está sendo assediado por pelo menos quatro partidos políticos para se candidatar a deputado nas próximas eleições.

Givaldo se tornou conhecido nacionalmente após ser espancado por um personal trainer, na noite de 14 de março, depois de ter sido flagrado mantendo relações sexuais com a esposa do agressor, dentro do carro dela.

As informações são do portal Metrópole,. que entrevistou o andarilho. Givaldo garante que não houve qualquer tipo de violência durante o ato sexual. Diz, no entanto, que não havia imaginado que se tratava de uma mulher casada. A abordagem, segundo o morador de rua, ocorreu na rodoviária da cidade e ambos seguiram no carro da mulher para um local afastado.

Baiano, Givaldo Alves reafirmou – como fez em depoimento à polícia – que a relação com a mulher foi consensual e que, inclusive, foi convidado por ela a entrar no veículo, mesmo após dizer que não teria tomado banho. “Eu andava pela rua e ouvi um grito: ‘Moço, moço’. Olhei para trás e só tinha eu. E ela confirmou comigo dizendo: ‘Quer namorar comigo?’”.