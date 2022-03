Um morador denunciou que taparam um buraco no asfalto com um cachorro dentro em Itumbiara, no sul de Goiás.

O salgadeiro Frederico Antônio Dias Barbosa, de 21 anos, disse que o animal já estava morto e que, após jogarem massa asfáltica sobre ele, parte do cão ficou.

Segundo ele, a população da cidade está revoltada. A Prefeitura nega que algum servidor tenha feito isso.

“Isso é um pecado. Todos na cidade estão revoltados com isso. Viram que o cachorro já estava morto lá dentro do buraco, jogaram a massa asfáltica em cima e parte do cachorro ficou para fora do asfalto. É revoltante”, desabafou o morador.