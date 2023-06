Uma das vozes mais marcantes da Bossa Nova, a cantora Astrud Gilberto, morreu aos 83 anos, nessa segunda-feira (5). A morte da artista – que foi casada com João Gilberto (1931-2019), entre 1959 a 1964, com quem teve um filho, o músico João Marcelo Gilberto – foi anunciada nesta terça-feira (6) pela neta de Astrud, Sofia Gilberto, em uma postagem no Instagram. A causa não foi revelada.

“Minha vovó Astrud Gilberto fez essa música pra mim, se chama Linda Sofia. Inclusive ela queria que meu nome fosse Linda Sofia. A vida é linda, como diz a música, mas venho trazer a triste notícia que minha avó virou estrela hoje e está ao lado do meu avô João Gilberto. Astrud foi a verdadeira garota que levou a bossa nova de Ipanema para o mundo. Foi a pioneira e a melhor. Aos 22 anos, deu voz à versão em inglês de “Garota de Ipanema” e ganhou fama internacional. A música, um hino da bossa nova, se consagrou como a segunda mais tocada em todo o mundo principalmente por sua causa. Amo e amarei Astrud eternamente e ela foi o rosto e a voz da bossa nova na maior parte do planeta. Astrud estará para sempre em nossos corações e neste momento temos que celebrar Astrud“, diz o texto da Sofia.

Astrud Evangelina Weinert nasceu em Salvador, em 29 de março de 1940. A artista ficou conhecida internacionalmente após dar voz a versão em inglês da música ‘Garota de Ipanema’. É de Astrud também a versão da abertura da novela ‘Laços de Família’, que foi ao ar, em 2000, na Globo. Ela interpreta Corcovado ( Quiet Nights Of Quiet Stars) ao lado do ex-marido João Gilberto. Além de João Marcelo Gilberto, Astrud deixa mais um filho, Greg Lasorsa, do segundo casamento.

Fonte: O Tempo