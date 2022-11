Morre Melissa Padilha Correa, mais uma vítima do acidente da BR 494, em Nova Serrana, registrado na noite do dia (28). Melissa era bastante conhecida na cidade de Divinópolis.

Ela foi princesa da 48º Divinaexpo. Na época, entre 35 candidatas, ela foi a escolhida pelos jurados.

Melissa era simpática, comunicativa e atenciosa com todos que estavam em sua volta.

Um dos organizadores do concurso Rainha e Princesas da Divinaexpo, Márcio Antônio (conhecido como Márcio do Feirão), assim como o Grupo Sistema MPA de Comunicação se solidarizam com os familiares, pois Melissa passou por inúmeras vezes pelos estúdios da Rádio Minas, Rádio Nova Sertaneja e TV Candidés, contagiando a todos com sua alegria.

Amigos deixam mensagens de conforto aos familiares nas redes sociais. O velório e sepultamento ainda não foi divulgado.

Vale ressaltar que outras vítimas fatais do mesmo acidente foram: Júlia Noara de 21 anos e Letícia Hordones de 26 anos.

Fonte: Sistema MPA