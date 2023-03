O ator, diretor, roteirista e produtor Antônio Pedro morreu neste domingo (12), aos 82 anos. Ele estava internado em um hospital no Rio de Janeiro.

Nascido em 11 de novembro de 1940, ele começou a carreira na década de 1960, tendo feito cursos e especializações em Paris. Estreou na TV Tupi em 1969, no programa “Super Plá”.

Três anos depois, Antônio Pedro fez sua estreia na TV Globo, na novela “O Bofe”. No cinema, atuou nos filmes “Gabriela, cravo e canela” (1983), “Dias Melhores Virão” (1989), “O que é isso, companheiro?” (1997), dentre outros.

Na década de 1980, foi nomeado diretor de teatros da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) e secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro.

Antônio Pedro deixa três filhos, frutos de seu relacionamento com Andrea Bordadagua.

Fonte: CNN