Uma motociclista que viajava por vários países em uma motocicleta morreu em acidente nesta segunda-feira (22) na cidade de Cruz, no litoral cearense. Rachel Nathalie de Souza Pereira, de 47 anos, visitava vários locais acompanhada do marido, Cláudio Gomes, de 49 anos, que conduzia a moto na hora do acidente.

Segundo a polícia, Rachel Nathalie chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Cruz, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O esposo dela teve ferimentos leves e escoriações. Ele foi atendido e liberado em seguida.

A polícia apurou com testemunhas que a moto seguia pela rodovia quando o condutor tentou ultrapassar um veículo, e bateu na traseira de um carro, perdendo o controle da direção, colidindo frontalmente contra outro automóvel.

O casal mora no Rio de Janeiro e percorre o país inteiro e países vizinhos, de motocicleta. Eles fazem parte de um clube de motociclistas que se aventuram em moto. Estavam a passeio na região e haviam saído de Jijoca de Jericoacoara, em direção a Acaraú.

Em perfis nas redes sociais, eles compartilham imagens e dicas de viagem de motocicleta.

O condutor do carro que se envolveu no acidente, um francês de 59 anos, não teve ferimentos graves. Ele permaneceu no local do acidente até a chegada do socorro e da polícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cruz e a Pefoce fez o recolhimento para perícia em Itapipoca.

