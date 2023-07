Na noite dessa sexta-feira (14), a Polícia Militar foi acionada no bairro Recanto da Praia, onde ocorreu um acidente envolvendo duas motocicletas.

Conforme informações apuradas, um homem de 35 anos conduzia uma motocicleta Yamaha Crosser pela Avenida Geraldo Almeida no sentido Centro, próximo a rotatória de acesso ao Country Clube, quando colidiu frontalmente com a motocicleta Honda XRE, conduzida por um homem de 34 anos, que invadiu a contramão e deslocava no sentido contrário.

Os dois condutores se feriram e foram socorridos pelo SAMU até a UPA.

A moto pertencente a um dos condutores foi removida em virtude de licenciamento irregular.