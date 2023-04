Um motociclista, de 30 anos, ficou ferido na tarde desse sábado (22), após um acidente envolvendo duas motos e uma caminhonete, na Avenida Brasil, no Centro de Formiga.

De acordo com o Samu, ao chegar ao local do acidente, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) encontrou o homem consciente, com escoriações no braço direito.

Ele recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizado e encaminhado para a UPA de Formiga.

A segunda vítima, sem sexo e idade relatados no prontuário, recusou atendimento.

O Corpo de Bombeiros também atuou no atendimento desta ocorrência.

Fonte: Samu