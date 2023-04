A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu chamado às 12h19 desse sábado (22), para atendimento de um acidente entre um carro e um ônibus, na MG-050, próximo à entrada do Bairro Icaraí, em Divinópolis.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Divinópolis avaliou duas vítimas.

A primeira, um idoso de 78 anos, estava consciente, com sangramento na boca devido mordida na língua e com leve escoriação no lado direito da testa.

A segunda vítima, um homem de 36 anos, estava consciente, sem lesões ou escoriações. Era o motorista do carro.

O homem de 78 anos recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado para a UPA de Divinópolis.

O Corpo de Bombeiros também atuou no atendimento desta ocorrência.

Fonte: Samu