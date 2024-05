Um motociclista morreu após ficar gravemente ferido em um acidente na manhã desta quinta-feira (23), em Varginha. A ocorrência aconteceu por volta de 8h, no km 239 da MGC-491, conhecida como a Avenida do Contorno.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o homem teria perdido o controle da moto após atropelar um cachorro que atravessava a pista. Em seguida, ele acabou atingindo um poste de iluminação.

De acordo com a polícia, o homem foi socorrido em estado grave pelo Samu e encaminhado para o hospital Bom Pastor com fratura exposta do fêmur e não resistiu aos ferimentos.

A vítima foi identificada como Mairon Silva Lemes Cardoso, de 36 anos, natural de Cambuquira (MG). Até a última publicação, não havia informações sobre velório ou sepultamento.

O cachorro morreu ainda no local. Conforme a Polícia Militar Rodoviária, a moto foi removida para o pátio credenciado por falta de custodiante.

Fonte: G1 Sul de Minas