Na noite dessa segunda-feira (20), por volta de 22h19, um acidente entre um caminhão e uma motocicleta provocou a morte de Arthur Souza, de 30 anos, em Araxá.

De acordo com informações dos militares, o acidente aconteceu no cruzamento da avenida Senador Montandon e rua Cônego Cassiano no Centro de Araxá. No local do atendimento, o motociclista estava caído no chão com capacete quebrado. Os Bombeiros verificaram que a vítima estava com o crânio esmagado. O mesmo já sem sinais de vida.

Ainda de acordo com informações, o motorista do caminhão de lixo relatou que durante a conversão para a direita, não conseguiu visualizar o motociclista. No momento do acidente a moto foi parar debaixo do caminhão ainda em movimento.

A Polícia Militar e Serviço de Transportes e Trânsito (Settrans) foram acionadas para controle do tráfego no local e a Polícia Civil para as providências necessárias quanto a Perícia Técnica e remoção da vítima

Fonte: Portal Imbiara