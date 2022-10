Um motociclista morreu depois de bater a moto que conduzia em um carro na MGC-267, no Distrito de Águas de Contendas, em Conceição do Rio Verde, no fim da tarde desse sábado (15).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a condutora do automóvel realizou teste do etilômetro, que atestou sinais de embriaguez.

Conforme a PMR, a motorista realizava curva quando foi surpreendida pela moto, na contramão de direção, não conseguindo evitar a batida.

A motorista aceitou ser submetida ao teste de etilômetro, que, segundo a polícia, atestou sinais de embriaguez ao volante.

De acordo com os militares, o motociclista foi socorrido ao pronto-socorro da cidade, mas deu entrada para atendimento já sem sinais vitais.

A perícia realizou os trabalhos e liberou o local. Os veículos não possuíam condições de trafegar e foram liberados para remoção.

A motorista do carro, que não teve a identidade divulgada, foi apresentada à Delegacia da Polícia Civil de Três Corações.

Fonte: G1