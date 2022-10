A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Carissa Etienne, alertou para quatro emergências sanitárias que ameaçam a região das Américas: o recente surto de cólera registrado no Haiti; os casos de varíola dos macacos (Monkeypox); as infecções por Covid-19; e as baixas taxas de vacinação contra a poliomielite.