O Ministério da Saúde anunciou a instalação de um Centro de Operação de Emergências (COE) para monitorar os casos de varíola dos macacos (ou monkeypox) no Brasil.

A ideia é montar um plano de contingência, com análise da situação, logística para diagnóstico, prevenção, protocolos assistenciais, formação e capacitação e comunicação sobre o vírus.

A medida foi apresentada na tarde desta sexta-feira (29) como um das ações de vigilância que serão implementadas no país após a confirmação da primeira morte pelo vírus no Brasil, que também a primeira fora do continente africano.

O caso fatal foi registrado em Belo Horizonte e anunciado na manhã desta sexta. A vítima é um paciente que tinha 41 anos, baixa imunidade e câncer.

O Brasil tem 2.176 casos notificados, 1.066 confirmados, 513 suspeitos, além da morte confirmada e de 597 descartados, conforme o mais recente balanço do Ministério da Saúde.

De acordo com Daniel Pereira, secretário do Ministério da Saúde, a pasta ainda está avaliando qual o impacto e a preponderância das comorbidades no caso.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que, de janeiro até o dia 22 de julho, cinco mortes foram registradas no mundo por varíola dos macacos, todas no continente africano, sendo três vítimas na Nigéria e duas na República Centro-Africana.

