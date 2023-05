O corpo de Kenedy Almeida, motociclista que morreu após ser baleado por um policial militar em abordagem na MGC-460, em Lambari (MG), foi sepultado nesse domingo (7) na cidade vizinha de Jesuânia (MG). Segundo familiares, a vítima voltava da comemoração do aniversário dele quando passou pela blitz e foi atingido por um PM.

O caso aconteceu no km 12 da rodovia, por volta das 17h de sábado (6). Segundo a Polícia Militar, uma operação era realizada no trecho, quando foi dada ordem de parada para a motocicleta, que era ocupada por duas pessoas. Conforme testemunhas, a pista não estava movimentada no momento.

Ainda conforme a Polícia Militar, o motociclista, de 23 anos, teria tentado atropelar o policial após desrespeitar sinal de parada. A PM disse, ainda, que tiro foi efetuado para tentar evitar o atropelamento.

A EPTV Sul de Minas, afiliada TV Globo, conversou com pessoas próximas à vítima e com testemunhas do fato que preferiram não se identificar. “Aniversário dele, do meu pai, daqui a duas semanas o meu. Esse foi o presente que o policial deu para nós. O que vai ser da gente agora?”, questionou um familiar.

“[O policial] deu ordem de parada. Kenedy, imediatamente, assim que viu os policiais já reduziu. Ele foi fazer manobra de parar e eu vi um soco. Logo em seguida, uma agressão no meu braço. Andamos por mais alguns metros, ele bambeando”, contou comentou uma testemunha que estava com a vítima.

Em nota, a PM disse que o motociclista teria desobedecido à ordem de parada e teria direcionado a moto sentido ao policial, segundo a nota, “na tentativa de atropelá-lo”. A nota diz que, por isso, o policial atirou uma única vez para evitar o atropelamento. Ainda segundo a informação da PM, o policial ficou ferido em uma das mãos.

No entanto, uma testemunha afirma que viu a moto reduzir para parar: “Estavam na via pelo lado direito da pista, quando a moto veio, deparou com a blitz e em seguida, a moto reduziu significativamente, mas próximo do policial que sinalizou mesmo estando de costas, abordando outra pessoa, ele sinalizou com o braço”.

“A pessoa que estava na moto reduziu mais ainda e o policial caminhou em direção ao centro da pista. Quando a moto tentou desviar do policial e, logo em seguida, o policial fez uma intenção de correr. Parando mediante aquilo, sacando a arma, fazendo posição de tiro e atirando. […] Eu ouvi três disparos”, contou anonimamente.

Kenedy foi socorrido pelo Samu e levado para o hospital de Lambari, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Civil informou que a perícia esteve no local e que apuraria o caso. O corpo da vítima foi sepultado neste domingo (7), no Velório Público Municipal de Jesuânia.

A Polícia Militar reafirmou por meio de nota que o PM atirou apenas uma vez e que, depois disso, a moto continuou em movimento por cerca de 200 metros. A polícia disse ainda que durante a abordagem, verificaram que o condutor estava ferido, sendo o Samu acionado e o rapaz conduzido até o hospital local.

A nota da PM afirma que a garupa não foi agredida e ainda que a Polícia Judiciária Militar tomou as providências necessárias para o envio do caso para a Justiça Militar do Estado de Minas Gerais.

A EPTV também questionou de onde eram os policiais que estavam na blitz, se o policial deve ser afastado durante o processo e qual era a motivação da blitz que acontecia no sábado, mas a polícia não respondeu.

A Prefeitura de Lambari também se manifestou por nota e lamentou o caso. Em texto, a gestão municipal prestou solidariedade aos familiares e amigos pelo momento, além de reforçar “compromisso com a segurança e o bem-estar de cidadãos e visitantes” e “confiar na apuração dos fatos pelas autoridades competentes”.

Ainda não foi disponibilizado o acesso às imagens de uma câmera de segurança de uma fábrica que fica próxima do local e que pode ter registrado a abordagem.

Fonte: G1 Sul de Minas