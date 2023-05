O Samu CIS-URG Oeste promoveu, por meio do Núcleo de Educação Permanente (NEP) e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPAA), na quinta e sexta-feira (4 e 5), uma palestra dedicada à campanha Maio Amarelo, que tem como objetivo principal a conscientização sobre a prevenção dos acidentes de trânsito.

O evento aconteceu no auditório do Hotel JB, no Centro de Divinópolis, e contou como palestrante convidada a especialista em psicologia e segurança do trânsito, Salete Lemos.

Salete falou para cerca de 200 profissionais que atuam nos serviços de saúde dos municípios consorciados, especialmente condutores socorristas e motoristas.

“Foi muito importante enviar os motoristas, principalmente das ambulâncias, para participar dessa palestra, que conscientizou e orientou sobre a importância da segurança no trânsito. Não medimos esforços para capacitar os motoristas da saúde, pensando sempre na segurança dos pacientes, usuários e dos próprios servidores”, avaliou Cassiano Lopes, coordenador do Atendimento 24 Horas de Mário Campos/MG.

A condutora socorrista da Base Descentralizada do Samu em Pará de Minas, Roselle Rodrigues, fez questão de agradecer a oportunidade: “Mais uma vez o CIS-URG proporciona a toda nossa equipe uma palestra de grande valia, sensacional mesmo. Salete é incrível; nota mil. Explicação e material didático maravilhosos”.

Participaram da abertura o presidente do CIS-URG Oeste e prefeito de Itaguara, Donizete Chumbinho, o secretário Executivo José Márcio Zanardi; e o gerente administrativo Dárcio Abud Lemos.

O coordenador de frotas, Arthur Medeiros, citou a importância da capacitação constante dos profissionais, especialmente aqueles que conduzem os veículos de atendimento à saúde. “Não podemos perder a atenção nem por um segundo. Quando estamos mais confiantes é que os riscos se tornam maiores. Palestras ricas de conteúdo como essas nos deixam mais seguros e conscientes do nosso papel profissional”.

Fonte: Samu