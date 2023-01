Quatro pessoas morreram em uma batida entre um carro e caminhão na MGC-135, em Corinto, na região Central de Minas, na manhã desta quinta-feira (5). A batida aconteceu na zona rural e ocorreu enquanto o motorista do veículo de passeio realizava uma ultrapassagem.

A Polícia Militar Rodoviária informou que o acidente foi registrado no km 595. De acordo com a corporação, o condutor do veículo de passeio, com placa de Taboão da Serra (SP), seguia no sentido Norte da rodovia quando perdeu a direção durante uma ultrapassagem.

O veículo bateu de frente com um caminhão tanque que seguia no sentido contrário da rodovia. As câmeras de segurança da ECO 135, concessionária responsável pelo trecho, registraram o momento do acidente. Os quatro ocupantes do carro, três homens e uma mulher, morreram ainda no local.

O condutor do caminhão não ficou ferido. O tráfego precisou ser parcialmente interrompido para a retirada dos veículos envolvidos na ocorrência. Os trabalhos de praxe foram realizados pela perícia e os corpos levados pelo rabecão.

