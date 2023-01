Um homem de 43 anos foi espancado durante a noite de quarta-feira (4), em Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Ele foi resgatado coberto de sangue e com várias lesões na cabeça. A suspeita é de que as agressões tenham sido motivadas por um abuso sexual cometido por ele, contra uma adolescente de 13 anos. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, uma testemunha contou que viu pelo menos três homens e uma mulher participando das agressões. Eles estavam com vários objetos como uma chave de roda e um facão. Essa testemunha disse aos militares que ao perguntar aos agressores sobre o motivo da agressão, estes justificaram que ele “teria abusado sexualmente de uma mulher”.

Os envolvidos na ação fugiram em um carro de cor prata. Segundo o homem espancado, um dos homens disse que voltaria a encontrar com ele para terminar o serviço. Aos policiais, ele confessou que abusou da adolescente de 13 anos, sendo esse o motivo da agressão. O homem, no entanto, se recusou a passar o nome dos agressores para os militares.

Após a abordagem, ele foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) no bairro vizinho ao que o crime ocorreu. Na unidade de saúde, ele realizou exames e permaneceu em observação. A Polícia Militar continua com os trabalhos de diligências para tentar encontrar os responsáveis pela agressão.

Fonte: O Tempo