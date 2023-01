Na manhã desta quinta-feira (5), a Polícia Militar foi acionada para comparecer a Santa Casa de Caridade de Formiga. Ao chegarem no local, uma mulher de 33 anos alegou que seu aparelho celular havia sido furtado.

Os militares verificaram as imagens do CFTV, e observaram as características de um indivíduo conhecido no meio policial. Com estas informações, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até a residência do suspeito de 40 anos.

Após ter a casa cercada, o suspeito foi localizado tentando fugir pelos fundos, contudo foi contido. Após uma varredura pelo local, foi achado o aparelho furtado, que estava escondido dentro de uma vasilha de arroz.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. O aparelho celular, por sua vez, recuperado e entregue na Delegacia.

Fonte: Polícia Militar