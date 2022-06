O motorista de um Pálio parou para ajudar um motociclista que estava com o veículo estragado e os dois foram atropelados e mortos pelo motorista de um caminhão que não viu as vítimas, nesta quinta-feira (16).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviaria (PMRv), o acidente ocorreu na Rodovia LMG 690, na altura do KM 15, em Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais.

O passageiro do Pálio contou que havia uma motocicleta com problemas mecânicos na rodovia e que ele e o condutor do Pálio pararam para ajudar.

Em determinado momento veio um caminhão e atropelou o motociclista e o motorista do carro de passeio. Os homens de 40 e 42 anos morreram.

O motorista do caminhão contou que devido a poeira não viu as pessoas que estavam na pista e por isso as atropelou.

A perícia da Polícia Civil esteve no local do acidente e realizou os trabalhos de praxe. O passageiro do Pálio e o motorista do caminhão não se feriram.

Fonte: O Tempo