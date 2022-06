Um homem, de 30 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (17), em Piraí, no interior do Rio de Janeiro.

O suspeito transportava 51 pistolas e diversos carregadores no interior do tanque de combustível de um veículo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a prisão ocorreu na Rodovia Presidente Dutra e contou com o apoio dos cães farejadores Black e Enzo para localização das armas. O armamento seria levado para a cidade do Rio de Janeiro.

O suspeito foi preso e deve responder pelo crime de comércio ilegal de arma de fogo, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão.

Fonte: Hoje em Dia