Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após um grave acidente envolvendo um ônibus e uma carreta na BR-381, no trecho conhecido como Fernão Dias, na altura do km 610, no final da madrugada desta sexta-feira (1º de dezembro), em Oliveira.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária que administra o trecho, o acidente aconteceu, por volta das 4h30, após uma colisão traseira. O coletivo levava ao menos 28 pessoas.

Segundo a concessionária, o motorista do ônibus morreu no local. Uma passageira foi socorrida em estado leve para o hospital. As demais pessoas não sofreram ferimentos.

A pista está interditada nos dois sentidos. No local, o trânsito é desviado pelo posto ao lado. Motoristas que transitam por lá enfrentam fila de quase um quilômetro.

Fonte: O Tempo