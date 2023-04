Um homem, de 40 anos, ficou ferido ao dormir no volante e capotar o carro, nesta sexta-feira (14), na MG-50, em Divinópolis (MG).

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMR), ao dormir, ele perdeu o controle da direção na altura do Km 125, bateu na canaleta do lado esquerdo e capotou o veículo, um Ford Ka.

O motorista teve fraturas nos dois pés. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não tinha passageiros no carro.

O veículo foi removido do local pelo reboque da concessionária da via.

Fonte: Portal Gerais