Campo Belo (MG) foi um dos vencedores do Edital de Chamada Pública da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), recebendo o repasse de R$ 222.155,21. Com o recurso, serão adquiridas duas esteiras, uma prensa, uma balança e uma paleteira para a coleta seletiva na cidade;

O edital 002/2022 selecionou projetos de implantação ou ampliação de coleta seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) a serem executados por municípios e por consórcios públicos intermunicipais de Minas Gerais, preferencialmente com a inclusão de associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis.

O resultado foi publicado em 10/6/2022, classificando os municípios de Campo Belo, Oliveira e Itanhandu; e os Consórcios Públicos Intermunicipais Multissetorial do Vale do Piranga (Cimvalpi); de Gestão e Desenvolvimento Ambiental Sustentável das Vertentes (Cigedas); e de Saneamento Básico (Consane).

Os municípios e consórcios classificados já receberam R$ 4.270.853,58 em recursos financeiros para aquisição de equipamentos de coleta seletiva. Um total de 260 equipamentos serão adquiridos, dentre eles:

cinco caminhões gaiola;

16 prensas;

14 balanças;

dez esteiras;

seis empilhadeiras;

sete transpaletes;

sete fragmentadoras de papel;

quatro seladoras;

nove termômetros;

seis trituradores de garrafas PET;

12 carrinhos de mão para fardos;

sete elevadores de fardos;

três trituradores de orgânicos;

uma paleteira;

um picador de madeira;

60 bombonas;

40 big bags;

dez porta big bags e

42 containers/lixeiras.

“Os equipamentos a serem adquiridos serão importantes para o fortalecimento das ações de coleta seletiva nas regiões contempladas”, observa o subsecretário de Gestão Ambiental e Saneamento da Semad,

Rodrigo Franco.

A secretária Municipal de Meio Ambiente de Campo Belo, Maria Paula de Arruda Campos, lembrou que o município foi contemplado em primeiro lugar dentre os concorrentes. O Edital de Chamada Pública nº002/2022 da Semad, visou a seleção de projetos para implantação ou ampliação de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos.

“O fomento à coleta seletiva é fundamental para que se cumpram as determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, possibilitando o retorno dos materiais recicláveis ao ciclo produtivo”, destacou.

Campo Belo também integra o Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas (Cisab Sul), sendo um dos 21 municípios beneficiados pelo investimento de R$ 4,2 milhões de reais da Semad, por meio da subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento (Suges), que objetiva a estruturação do projeto de Viabilidade Técnica e Financeira para a prestação regionalizada do manejo dos serviços públicos de Resíduos Sólidos Urbanos.

“O objetivo é ter um ganho de escala e cumprimento de todas as metas da agenda ambiental estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento (Lei 14.026/2020), abrangendo uma população de 400 mil mineiros”, completa o subsecretário Rodrigo Franco.

Fonte: Portal Gerais