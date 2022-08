Um motorista, de 29 anos, foi preso com 35 barras de pasta base de cocaína neste domingo (28) na cidade de Aimorés, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

A droga está avaliada em cerca de R$ 4,5 milhões e estava escondida em vários compartimentos do veículo.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que atendeu à ocorrência, o motorista transportava o entorpecente de Rondônia para o Espírito Santo.

Preso em flagrante, ele foi levado ao posto da Polícia Federal em Governador Valadares, também no Vale do Rio Doce.

O carro dirigido pelo suspeito, um Toyota Etios, também foi apreendido na ocorrência.

Fonte: Hoje em Dia