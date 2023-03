Um veículo Porsche Cayenne 2022, avaliado em cerca de R$ 1 milhão, ficou destruído após bater em um poste na avenida Oscar Niemeyer, no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na região Metropolitana de Belo Horizonte.

O condutor do veículo, um empresário de 44 anos, apresentava sinais de embriaguez. Ele tentou fugir do local, mas foi preso. O fato ocorreu na noite desse domingo (19). Ninguém ficou ferido.

Conforme o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, o motorista disse que perdeu o controle do veículo depois que passou por um quebra-molas. O condutor contou que bateu em um carro, modelo Ford Fiesta, que estava estacionado na avenida, e em sequência no poste. O outro veículo teve danos no para-choque dianteiro, no para-lama, no retrovisor esquerdo e na porta do motorista.

Uma testemunha, que presenciou o acidente, contou aos militares que o empresário tentou fugir do local logo após bater no poste. Ele foi localizado pelas equipes, e confirmou ser o dono do veículo ser proprietário do Porsche.

O condutor estava “bastante confuso, com andar cambaleante, fala totalmente desconexa e desorientado”. Conforme registrado no documento, o motorista teve dificuldade para falar o seu próprio nome.

Os militares decidiram, então, fazer o teste do bafômetro, a fim de verificar o nível de álcool no organismo do condutor. Ele se recusou a fazer o procedimento, o que configura infração. Parte desse processo foi acompanhado pelo advogado do motorista.

O empresário foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento. A Cemig foi acionada para os reparos no poste de iluminação.

