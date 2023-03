O trabalho desenvolvido pela Administração Municipal através do Banco Municipal de Alimentos (BMA) em prol da promoção de políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) tem se tornado referência em todo o Estado.

No dia 14 de março, o BMA recebeu a visita dos coordenadores técnicos estaduais da Emater-MG, Raul Machado e José Custódio, acompanhados pela coordenadora técnica regional da Emater-MG de São João Del-Rei, Elisabeth Duarte, e da nutricionista, Cícera Diana Guimarães, do Banco de Alimentos de São João Del-Rei, que foram recebidos pelo Secretário de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro, pela Diretora de Segurança Alimentar, Adriana Oliveira, pelo Diretor de Políticas Rurais, Alex Faria e pelo extensionista, Mozair José Pinto.

O objetivo da visita foi conhecer o trabalho desenvolvido, as instalações e a estrutura do BMA, bem como buscar informações sobre o funcionamento da Rede de Bancos de Alimentos das Regiões Centro Oeste e Sul de Minas – Rede BARCOS-MG, da qual o Secretário Anuar é o coordenador, uma vez que existe a intenção de criar uma rede na região das Vertentes. Na quarta-feira (15) o Secretário Anuar e a Secretária de Desenvolvimento Social de Pompéu, Gelva Geralda de Oliveira, Coordenador e Vice-Coordenadora da REDE BARCOS-MG estiveram no Município de Carmópolis de Minas, a convite do prefeito José Omar Paolinelli e da Secretária de Assistência Social, Eunândia da Silva Rodrigues, para participarem da reunião de posse do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, onde falaram da importância das políticas públicas de SAN e dos Bancos de Alimentos para a garantia do direito humano à alimentação adequada.

Fonte: Decom