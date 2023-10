Um acidente foi registrado na MGC-491, próximo ao trevo de Fama (MG), na noite desse sábado (30). Quatro pessoas ficaram feridas após uma batida de frente entre dois carros.

Segundo testemunhas, um terceiro veículo que estava fora da via atravessou a pista e provocou a batida dos dois carros. O possível responsável pelo acidente fugiu do local imediatamente.

No local, os bombeiros constataram a presença de quatro vítimas. O condutor do veículo Fiat Strada teve ferimentos leves. A passageira de 17 anos do Corsa estava consciente, porém apresentava suspeita de fratura no joelho esquerdo.

O motorista do Corsa sofreu uma lesão seguida de hemorragia no abdômen, enquanto outro passageiro do mesmo veículo teve um trauma crânio-encefálico (TCE).