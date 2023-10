A Polícia Civil prendeu na manhã deste domingo (1º), no estado do Rio de Janeiro, um casal envolvido no desaparecimento da motorista de aplicativo Sheilla Angelis de Almeida, de 36 anos.

Ela foi vista pela última vez no dia 9 de setembro, após a realização de uma corrida particular na cidade de Divinópolis.

As medidas judiciais foram cumpridas na Delegacia de Polícia Civil carioca, após a dupla ter sido conduzida em uma ocorrência de maus-tratos a animais.

Logo após o desaparecimento, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial para apurar os fatos e identificou os suspeitos, resultando na representação de mandados de prisão preventiva contra eles, que foram prontamente deferidos pelo juiz da comarca de Divinópolis e cumpridos durante a operação policial.