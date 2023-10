Uma aposta de Formiga foi contemplada com R$ 20 mil no sorteio do Centro Oeste Cap, realizado neste domingo (1º).

O sortudo reside no bairro Rosa Mística e o bilhete foi adquirido na Mercearia Altamira.

O maior prêmio deste domingo, uma casa no valor de R$ 200 mil, saiu para um sortudo da cidade de Nova Serrana.

Um apostador de Itaúna ganhou R$ 10 mil. Outros três, sendo de Arcos, Bambuí e Pará de Minas, vão dividir o prêmio de R$ 10 mil, cada um vai levar R$ 3.333.