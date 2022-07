Um acidente envolvendo um veículo com placas de Formiga foi registrado na tarde desse domingo (3), na MG-050.

Uma carreta Mercedes Benz emplacada em Viana/ES, seguia de Formiga para Divinópolis, quando na altura do KM 189, ainda no município de Formiga, o condutor de 24 anos, residente ao realizar uma curva, foi surpreendido quando um automóvel VW / Brasília, emplacada em Formiga que encontrava-se no acostamento.

Repentinamente, a Brasília cruzou a pista na sua frente, instante em que desviou a carreta para a contramão de direção, contudo não conseguiu evitar a colisão na lateral traseira.

Durante o atendimento da ocorrência, os policiais rodoviários de Formiga perceberam que o condutor da Brasília, de 39 anos, residente no bairro Ouro Negro em Formiga, além de não possuir carteira de habilitação, também encontrava-se com alguns sintoma de embriaguez, tais como hálito etílico, olhos avermelhados, fala desconexa e andar cambaleante.

O homem relatou que ingeriu cerveja e pinga, contudo, recusou-se a soprar o bafômetro. Mesmo diante da recusa, o condutor embriagado foi preso, multado em R$ 3.815,11 e conduzido até a Delegacia Regional de Formiga. Ele ainda responderá futuramente na justiça pelo crime de trânsito cometido.