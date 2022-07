Em 2 º lugar, ficou a Fazenda Estrela, de São Roque de Minas, do produtor Aécio de Oliveira e o 3º Lugar, também para São Roque de Minas, foi conquistado pela Fazenda São Bento Capela Velha, do produtor Guilherme Henrique Silva. Os 4º e 5º lugares ficaram para os também produtores de Vargem Bonita, Reinaldo de Faria Costa, da Fazenda Capivara e Cleuton Soares da Cunha, da Fazenda Diamante.

O concurso é promovido regularmente pela Emater, de forma itinerante, em etapas regionais e estadual, para incentivar a produção de queijo em conformidade com as normas sanitárias exigidas pela legislação e também ajudar a manter as características tradicionais e históricas do queijo de cada região.