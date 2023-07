A Justiça de Minas Gerais determinou que um caminhoneiro, que foi mordido por um cachorro em um posto de gasolina, seja indenizado em quase R$ 20 mil. O caso ocorreu em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

No dia 6 de junho de 2020, por volta das 23h, o motorista parou o caminhão em um posto de combustível que fica à margem da BR-267, na zona rural, entre as cidades de Juiz de Fora e Lima Duarte. Quando o motorista desceu do caminhão, o cachorro que fazia a guarda do posto o atacou e deixou uma grave ferida na perna do homem.

O vigilante responsável pelo cão não prestou os primeiros socorros e disse que aquilo se resolveria com água e sabão. O motorista teve que dirigir até Juiz de Fora para conseguir atendimento médico adequado. O tratamento, segundo o processo, durou uma semana e, durante esse período, o caminhão ficou parado, sendo que estava carregado, e isso trouxe prejuízo ao motorista.

Por conta disso, o caminhoneiro pediu indenização por danos materiais para cobrir o prejuízo com hospedagem e despesas médicas, além de indenização por lucros cessantes, que correspondem ao valor que a vítima deixou de lucrar por conta do ataque, além de danos morais.