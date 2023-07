Um motorista de 42 anos morreu após a caminhonete que ele conduzia colidir contra uma parede de uma oficina mecânica nesta sexta-feira (28) em Guaxupé (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente foi por volta de 3h, na Avenida Conde Ribeiro do Vale, no Centro.

Após abrir a porta do veículo, os militares encontraram a vítima com as pernas presas embaixo do painel da caminhonete, entre os pedais. Segundo os bombeiros, o motorista morreu antes mesmo do socorro chegar.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada. Os bombeiros usaram uma ferramenta elétrica de corte e expansão para retirar a vítima das ferragens.