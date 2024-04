Um homem de 39 anos morreu após o caminhão que ele dirigia capotar na BR-146, no início da tarde deste domingo (7), no trecho que liga São Pedro da União a Guaxupé.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as causas do acidente ainda serão esclarecidas pela Polícia Civil. O motorista do veículo, que transportava estruturas para montagem de rodeio, ficou preso às ferragens e veio a óbito.

Ainda conforme os bombeiros, o acidente aconteceu no local chamado “Serrinha”, que fica próximo ao radar do trecho entre as duas cidades.

O motorista perdeu o controle direcional e capotou, deixando a carga espalhada na borda lateral da pista.

O homem estava sozinho no caminhão e ficou preso na cabine, tendo o óbito constatado com a chegada do médico do Samu.

O caminhão tinha placas de Jacuí. Segundo os bombeiros, até a última atualização desta reportagem, não havia sido possível identificar o ponto de saída da carreta e nem o destino.

