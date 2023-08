A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que investiga um assalto a ônibus na BR-262, perto de Uberaba, no Triângulo Mineiro, na última quarta-feira (2 de agosto). Na ocasião, motorista e passageiros foram rendidos, e alguns homens foram obrigados a ficar pelados. O veículo saiu do Mato Grosso do Sul com destino a Belo Horizonte

Conforme a instituição, mais informações sobre a ocorrência e o modo de agir dos criminosos serão divulgadas “assim que possível”. Apurações iniciais dão conta de que os homens estavam em um carro e fizeram com que o ônibus parasse. Logo em seguida, teriam entrado no veículo e anunciado o assalto.

Após pegarem os bens dos passageiros, os criminosos teriam obrigado o motorista a dirigir até uma região com muito mato. No local, os passageiros teriam sido obrigados a ficar pelados. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.