Um motorista embriagado teve o braço quebrado depois de discutir com um policial durante uma blitz em Cuiabá, capital do Mato Grosso, na noite do último sábado (16).

Em entrevista a TV Vila Real, o tenente Adão Cesar, da Polícia Militar, afirma que assim que o homem foi parado, os policiais notaram que ele estava sob o efeito de álcool.

O condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro e a entregar as chaves do carro. “O agente do Detran, como viu os sinais de embriaguez, disse que ele seria conduzido a delegacia. E nessa hora ele começou a resistir à prisão”, disse o tenente.

Então, um policial militar interviu e mobilizou o motorista. Quando ele foi tentar se desvencilhar do agente, o homem caiu com a mão no chão e quebrou o braço.