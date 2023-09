Um homem foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (19), dentro da banheira de hidromassagem de um motel no bairro Jardim São Sebastião, localizado na zona leste de São Paulo.

De acordo com o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), o solicitante informou que um rapaz estaria tendo uma parada cardiorrespiratória dentro de uma banheira.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionados e constataram a morte da vítima no local. Ainda segundo o Copom, a vítima estaria a mais de 20 horas dentro do estabelecimento.

Não há informações se o homem que morreu dentro da banheira de hidromassagem estava acompanhado.