No sábado (16), o secretário adjunto da Casa Civil, Firmino Júnior, marcou presença na Expo Formiga 2023, atendendo ao convite do empresário e ex-vereador Sandrinho da Looping. O evento contou com a presença de prefeitos da região, que fizeram questão de estar juntos neste momento especial.

Durante o encontro, o secretário e os prefeitos posaram para uma foto, que foi publicada nas redes sociais. Na postagem, Firmino Junior mencionou: “Com os amigos prefeitos Danilo prefeito de Córrego Fundo, Lucas prefeito de Iguatama e Sandrinho da Looping, futuro prefeito de Formiga”.

O portal de notícias teve acesso à publicação do secretário e entrou em contato com Sandrinho para obter seus comentários sobre o assunto. Sandrinho mostrou-se muito feliz com a visita e a postagem feita pelo secretário, mas ressaltou que, no momento, o foco está voltado para suas empresas.

A participação do secretário adjunto da Casa Civil na Expo Formiga 2023 demonstra o interesse do governo em Formiga junto aos seus aliados. O evento reuniu milhares de pessoas de toda a região.