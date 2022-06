Dois motoristas, que não tiveram as idades divulgadas, foram detidos por embriaguez ao volante na BR-494, em Divinópolis, na madrugada desta sexta-feira (3). Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), os dois passaram por teste do bafômetro que comprovou a ingestão de álcool.

Os dois condutores foram abordados no Km 37 da rodovia. Conforme a polícia, o primeiro apresentava sinais de embriaguez, hálito etílico, falta de equilíbrio, fala arrastada e olhos avermelhados. Foi feito o teste de etilômetro que apontou resultado de 0,43 mg/l.

Diante disso, ele foi encaminhado para a delegacia, teve a CNH apreendida e o carro removido para um pátio credenciado da polícia.

Outro motorista

De acordo com a PMRv, o segundo motorista apresentava sinais de embriaguez, hálito etílico, falta de equilíbrio, fala arrastada, olhos avermelhados. Foi realizado o teste de etilômetro que apontou 0,81mg/l. Diante disso, ele também foi encaminhado para a delegacia e teve a CNH recolhida e a caminhonete apreendida.

Penalidades

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), se for constatado que o motorista está sob a influência do álcool ele responderá pela seguinte infração:

165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 11.705, de 2008): infração – gravíssima; penalidade – multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo.



Fonte: G1