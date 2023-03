Policiais militares que foram até a casa de um homem, de 30 anos, cumprir um mandado de prisão em aberto contra ele foram surpreendidos ao encontrarem uma mulher sendo agredida e em cárcere privado. O caso aconteceu na noite desse sábado (11 de março) em Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher, de 36 anos, contou que o suspeito é seu ex-companheiro e que ela estava na casa dele há algumas horas contra sua vontade.

Ainda no relato dela a polícia, o homem foi a casa dela, a ameaçou, tomou o aparelho celular dela, as chaves da casa e saiu.

A vítima foi a casa do suspeito para tentar reaver o aparelho e as suas chaves, mas o homem começou a ameaçá-lá de morte dizendo que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém. De acordo com a polícia, a vítima começou a ser agredida com tapas e empurrões. Ela tentou ligar para a PM, mas o ex tomou o celular dela e quebrou o aparelho.

Durante as buscas na residência, foram encontradas as chaves da casa da vítima no chaveiro do suspeito. A mulher foi levada para atendimento médico e o suspeito foi preso.

Fonte: O Tempo