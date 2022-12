Uma mulher, de 57 anos, foi esfaqueada e morta pelo ex-marido na manhã desta quinta-feira, em Ubaí, no Norte de Minas.

A ocorrência foi registrada no Centro da cidade, por volta das 10h30. Segundo o sargento Vinícius Souto, o casal tinha se separado há cerca de um ano, e a mulher tinha medida protetiva contra o autor. o homem, de 53 anos, correu atrás da vítima na Rua Elizeu Veloso, ela tentou pedir socorro em uma loja de eletrodomésticos, mas, como o homem estava armado com a faca, ninguém conseguiu impedir o crime, que foi concretizado dentro da loja.

Das Dores Pereira Mourão da Silva foi atingida com sete facadas, encaminhada a unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

“Populares chegaram desesperados na delegacia informando que a mulher tinha sido esfaqueada. Imediatamente, a PM foi até o local. Ao chegar lá, verificamos a vítima esfaqueada caída ao chão e o homem ainda estava com a faca na mão. Ao pedirmos para ele se entregar, ele colocou a faca no próprio pescoço e veio para cima do policial. Com isso, foi realizado um disparo na perna do autor no intuito de imobilizá-lo. Ainda assim, ele continuou em direção do militar, foi quando o policial efetuou mais cinco disparo”, confirmou o sargento Vinícius Souto.

O homem foi atingido com três tiros no tórax, um na coxa e outro no joelho. Ainda segundo o sargento, ele foi encaminhado ao Hospital de Brasília de Minas em estado grave, onde permanece sob escolta policial.

A perícia civil compareceu ao local e liberou o corpo para a funerária. A arma utilizada no crime foi apreendida. Devido a intensidade dos golpes, a lâmina quebrou.

