A partir de segunda-feira (2), passará a vigorar a nova tarifa do transporte coletivo urbano em Formiga.

O decreto, que trata do reajuste tarifário foi publicado nessa quarta-feira (28), no Diário Oficial dos Municípios Mineiros.

O valor da passagem passará de R$5 para R$3,90. A redução da tarifa é resultado de uma proposta feita pelo Executivo e aprovada pelo Legislativo.

No dia 19 de dezembro, a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei 454/2022, que autorizou o Município a conceder repasse financeiro de R$ 1.047.136,15 à Viação Formiga, o que ajudaria no custeio do serviço de transporte público coletivo urbano e propiciaria a redução do valor da passagem.

A Prefeitura explicou que valor de R$ 3,90 da passagem foi definido após cálculo, que tomou como base os usuários pagantes e aqueles beneficiados pela gratuidade, e se manterá por um ano a partir do dia 2 de janeiro de 2023, passando a ser um valor único.

