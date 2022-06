Na tarde desta quarta-feira (1º) um veículo capotou em um barranco no bairro Belvedere, em Divinópolis.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, no local, foi informado que uma mulher, de 52 anos, perdeu o controle do Fiat, que colidiu contra um muro.

A condutora ficou presa às ferragens. Para o atendimento foram acionadas equipes de Resgate e Salvamento do Corpo de Bombeiros.

O veículo estava em local de difícil acesso em meio a um matagal.

De acordo com o Cobom, foi necessário o uso de equipamentos hidráulicos e técnicas de salvamento para cortar o teto do veículo e resgatar a vítima, que estava consciente e apresentava fratura no braço esquerdo e uma lesão na bacia.

Após o resgate da vítima, ela foi repassada para a equipe do Samu que a conduziu para o Hospital São João de Deus.

Fonte: Corpo de Bombeiros