Na tarde dessa quarta-feira (16) o helicóptero do Corpo de Bombeiros, Arcanjo 08, foi acionado após uma colisão entre uma carreta e um automóvel de passeio na BR 354 no KM 563 próximo a cidade de Campo Belo.

No automóvel, estavam o condutor e uma passageira de 37 anos. A carreta e o veículo saíram da pista e caíram num barranco de aproximadamente quatro metros. Com a colisão, a cabine da carreta ficou sobre a passageira do automóvel.

Graças ao esforço conjunto das equipes de Bombeiros de Formiga, Lavras e do Arcanjo, além do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência , que estavam no local, a vítima foi retirada com vida.

Foram utilizadas técnicas de estabilização dos veículos, prevenção contra incêndio, e salvamento de vítima presa às ferragens, entre outras.

Foi necessário ainda, o apoio de um caminhão tipo Munck para auxiliar na estabilização da carreta, devido os riscos que envolvia os trabalhos das equipes.

Após aproximadamente 1 hora, a vítima foi retirada sob a carreta, imobilizada e assistida pelas equipes médicas do SAMU e do helicóptero Arcanjo que realizaram procedimentos de protocolo para estabilização.

A vítima foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Campo Belo para Santa Casa de Campo Belo. O condutor da carreta não sofreu nenhum ferimento

Atuaram na ocorrência também a Polícia Militar que realizou ações de segurança e controle do trânsito no local e a Perícia da Polícia Civil.

Fonte: Corpo de Bombeiros