Uma motorista de ônibus de 51 anos morreu após cair e ser arrastada por um cavalo neste domingo (1º) na zona rural de São Sebastião do Paraíso (MG). Segundo informações da funerária, familiares disseram que o acidente aconteceu enquanto Tani Aparecida de Lima tirava uma foto.

Segundo as informações da funerária, o cavalo é manso e Tani teria montado para tirar uma foto com o animal. O pé dela teria escorregado do estribo, o que fez com que o cavalo se assustasse e a derrubasse.

Tani teria ficado presa junto ao cavalo e foi arrastada por cerca de 300 metros por ele. A motorista foi socorrida pelos familiares e encaminhada para o hospital.

A Santa Casa de São Sebastião do Paraíso informou que ela deu entrada no hospital às 14h44 e morreu às 16h23. O velório de Tani aconteceu durante toda a noite deste domingo e o sepultamento foi realizado nesta segunda-feira (2).

