Uma jovem de 22 anos morreu após um grave acidente de carro na madrugada deste domingo (26), na avenida Abílio Machado, no bairro Alípio de Melo, na região Noroeste de Belo Horizonte. Ainda não se sabe, segundo o Corpo de Bombeiros, se ela dirigia o veículo no momento do acidente – o automóvel, um Golf, bateu em uma árvore.

A mulher morreu na hora, e o corpo foi retirado do local pela perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). O carro permanece no local, nas imediações da praça Paulo VI, e deve ser removido na manhã deste domingo.

Além da mulher que morreu, o Corpo de Bombeiros também socorreu uma segunda vítima do acidente – entretanto, não há detalhes sobre ela; sabe-se apenas que foi socorrida em estado grave por uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).

