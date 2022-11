Uma mulher de 28 anos morreu após ser agredida a pauladas pelo ex-companheiro no Bairro Vila Operária, em São Sebastião do Paraíso (MG). As agressões aconteceram na manhã dessa sexta-feira (18), mas Cícera Altamires Moreira dos Santos faleceu neste sábado (19) no hospital.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava indo trabalhar por volta de 6h30 da manhã quando foi surpreendida pelo suspeito. Segundo a PM, o homem de 38 anos, ex-companheiro de Cícera, a agrediu com um bastão de madeira.

O motivo, segundo os militares, seria o fim do relacionamento, acontecido há cinco meses. O casal teria se separado por causa da agressividade do homem e também pelo uso imoderado de bebidas alcoólicas. Desde a separação, ele passou a viver em situação de rua.

Populares acionaram o socorro e a vítima foi conduzida pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso. Segundo o hospital, Cícera deu entrada em estado gravíssimo e morreu na madrugada deste sábado.

Segundo a PM, o suspeito e a vítima são naturais da região nordeste do país. Eles possuem um filho de 8 anos, que ficou aos cuidados do conselho tutelar por não haver familiares na cidade.

O suspeito fugiu e até o momento não foi localizado. A PM faz buscas para conseguir localizá-lo e também pessoas que tenham ajudado na fuga.

Fonte: G1