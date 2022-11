A Polícia Militar prendeu cinco homens envolvidos em um furto na cidade de Luz, na quinta-feira (17).

Na ocasião, três dos suspeitos teriam subtraído um violão e uma caixa de som, na rua Treze de Maio, e dois celulares na Rua Vigário Pereira.

Após realizar as diligências, a PM identificou a autoria do furto e efetuou três prisões. Com um dos suspeitos, foi localizado um dos celulares furtados.

Durante a investigação, foi constatado que os outros materiais haviam sido vendidos e, em seguida, foram localizados na posse de dois receptadores.

Todos os materiais foram recuperados. Os autores, incluindo os suspeitos do crime de receptação, foram conduzidos à autoridade policial.

Fonte: TV Bambuí