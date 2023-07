A Polícia Militar registrou duas ocorrências de agressão a mulher neste domingo (30), em Arcos.

De acordo com informações da PM, os policiais compareceram ao bairro Mirante da Serra, onde uma jovem de 22 anos disse ter sido agredida pelo companheiro dela horas antes. A vítima apresentava escoriações nos braços e hematoma na boca, mas dispensou atendimento médico. O suspeito foi identificado e deve responder na justiça pelo crime de agressão à vítima.

Outra ocorrência de agressão à mulher foi registrada no início da tarde desse domingo, quando uma mulher, de 33 anos, informou aos policiais que está se separando do seu companheiro, de 32 anos, mas que ele não aceita o fim do relacionamento.

Ela relatou que quando foi retirar seus pertences da casa, o homem passou a agredi-la com socos e chutes, além de ameaçá-la com um machado. A vítima, nesse momento, gritou por socorro, fazendo com que o homem fugisse do local.